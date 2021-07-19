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В Україні 182 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 182 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві, Одеській та Житомирській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 307 осіб, померли 5 пацієнтів, одужали 187 осіб.

За добу протестували методом ПЛР - 9 587 осіб, методом ІФА - 1 613 осіб, експрес-тестами - 5 770 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 244 677 осіб;
  • одужали - 2 181 385 осіб;
  • летальних випадків - 52 731;
  • провели ПЛР-тестувань - 11 161 068.

Нагадаємо, в РНБО анонсували посилення карантину в Україні.

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