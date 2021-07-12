В Україні 174 нових COVID-заражень, в трьох областях жодного випадку

В Україні за минулу добу виявили 174 нових випадків коронавірусу. За добу не було жодного нового зараження в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту РНБО.
Крім того, прес-служба МОЗ повідомляє, що за вчора госпіталізували 266 осіб; померли 7 людей; одужали – 236 осіб. За добу протестували методом ПЛР - 9 606 осіб, методом ІФА - 1 714 осіб, експрес-тестами - 5 365 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 241 217 осіб; одужали 2 177 529 осіб; летальних випадків - 52 604.
Нагадаємо, американська фармкомпанія Pfizer наполягає на схваленні третьої дози своєї вакцини від коронавірусу.