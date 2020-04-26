В Україні майже 1700 медиків інфікувалися коронавірусом: дані по областях

В Україні зареєстровано майже 1700 випадків інфікування коронавірусом серед медичних працівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національної служби здоров’я.

Так, станом на ранок 26 квітня COVID-19 діагностували у 1676 медиків. За добу підтвердили 101 випадок зараження.

У Чернівецькій області найбільше хворих серед медичного персоналу - 236 осіб. Загалом географія поширення вірусу у регіонах України виглядає так:

Чернівецька область - 236 випадків;

Тернопільська область - 165 випадків;

Рівненська область - 138 випадків;

Вінницька область - 132 випадки;

Кіровоградська область - 126 випадків;

Івано-Франківська область - 121 випадок;

Київ - 113 випадків;

Житомирська область - 83 випадки;

Закарпатська область - 78 випадків;

Волинська область - 73 випадки;

Київська область - 59 випадків;

Одеська область - 58 випадків;

Черкаська область - 55 випадків;

Львівська область - 49 випадків;

Полтавська область - 48 випадків;

Миколаївська область - 31 випадок;

Запорізька область - 30 випадків;

Харківська область - 23 випадки;

Херсонська область - 21 випадок;

Хмельницька область - 16 випадків;

Дніпропетровська область - 9 випадків;

Донецька область - 7 випадків;

Сумська область - 7 випадків;

Чернігівська область - 2 випадки;

Луганська область - 0 випадків.

Нагадаємо, всього в Україні зафіксовано 8617 випадків зараження коронавірусом. За добу підтвердили 492 нових випадки.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області інфікований коронавірусом лікар заразив 32 медпрацівника.