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В Україні 1603 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 1603 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Дніпропетровській області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 762 особи, померли 70 людей і одужали 5 583 особи. Вчора протестували методом ПЛР - 25 837 осіб, методом ІФА - 10 741 особу, експрес-тестами - 18 764 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 221 427 осіб, одужали 2 120 780 осіб, а померли 51 577 пацієнтів.

Нагадаємо, ВООЗ прогнозує поширення більш заразного штаму коронавірусу в Європі.

Зазначимо, головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що повністю вакциновані українці можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можна отримати у сімейного лікаря.

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