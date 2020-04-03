В Україні 16 пацієнтів з коронавірусом перебувають на штучній вентиляції легенів

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Всього в лікарнях знаходяться 477 пацієнтів з коронавірусом

В Україні 16 пацієнтів з коронавирусом перебувають на штучній вентиляції легенів. Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в Україні станом на 3 квітня підтверджені 942 випадки захворювань.

"В закладах охорони здоров'я проходять лікування 477 осіб. З них 25 дітей. Зараз штучна вентиляція легень проводиться 16 особам. Це особи з важким перебігом корона вірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за 2 квітня в Україні підтвердили 138 нових випадків захворювання. Всього в Україні з 942 випадків коронавіруса 23 стали летальними, 19 пацієнтів одужали.

Також повідомлялося, що в Тернопільській області підтвердили ще один летальний результат від коронавірусу COVID-19. Померла 57-річна жінка з Козова. Це другий летальний випадок в області.

нагадаємо, сьогодні регіони України буде відправлено 2250 упаковок препарату "Плаквеніл", який застосовують при важких і вкрай важких формах коронавірусної хвороби.