В Україні 1464 нових випадки коронавірусу

Станом на 17 серпня в Україні фіксують спад кількості нових випадків коронавірусу, заразились ще 1 464 людини. Найбільше інфікованих в Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє карта Ради національної безпеки та оборони.

Зазначимо, складна епідеміологічна ситуація в Києві, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській, Одеській областях.

Загалом в Україні з початку епідемії зафіксували 92 820 випадків коронавірусу, 48 164 випадків одужання та 2 089 смертей.

За минулу добу виявили 1 464 випадки заражень, 21 - випадок смертей та 342 випадки одужань.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня, 17 серпня, Київ увійшов до "жовтої" зони карантину.

Раніше повідомлялося, що Київ і три регіони наближаються до 50% по завантаженості лікарень хворими COVID-19.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про антирекорд за кількістю госпіталізованих з коронавірусом.