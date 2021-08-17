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В Україні 14% дорослого населення зробили перше щеплення від COVID

Автор: Валерія Поліщук

В Україні з початку кампанії з вакцинації 14% дорослого населення зробили перше щеплення від коронавірусу. Всього було вакциновано 4 793 098 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка у Facebook.

"Кожного тижня ми вакцинуємо більше (людей, - ред.), ніж за попередній. Наразі 14% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини", - написав він.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 серпня, в Україні зробили понад 120 тисяч щеплень.

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Віктор ЛяшкоВакцинація