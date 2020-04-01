В Україні 139 військових на ізоляції через коронавірус

На сьогодні випадків коронавірусної хвороби у Збройних силах України не зафіксовано, однак на ізоляції перебуває 139 військових. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Як повідомляється, 139 військовослужбовців перебувають на ізоляції задля запобігання поширенню коронавірусу у Збройних силах. Також у 64 військових закінчується ізоляція в найближчі чотири доби.

Нагадаємо, в Україні збільшилася кількість випадків захворювання коронавірусом до 669, найбільша кількість інфікованих в Києві - 134.

Раніше РБК-Україна писало, що в ОРДО у жінки підтвердили випадок захворювання коронавірусом. Жінка госпіталізована і знаходиться в одній з лікарень Макіївки, раніше вона зверталася з симптомами ГРВІ.

Також в Україну прибув ще один літак з Китаю, який доставив 100 тис. тестів для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та інші медичні засоби для боротьби з коронавірусом.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з Китаю прибудуть ще кілька літаків з медичними засобами.