В Україні 1385 нових випадків коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України повідомило про 1385 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Київській та Харківській областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ .

За добу госпіталізували 756 особи, померли 77 пацієнтів, а одужали 6 962 особи. Протестували за вчора методом ПЛР - 25 344 осіб, методом ІФА - 11 463 особу, експрес-тестами - 23 813 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 218 039 осіб;

одужало - 2 108 684 особи;

летальних випадків - 51 410;

проведено ПЛР-тестувань - 10 405 577.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.