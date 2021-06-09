В Україні 1385 нових випадків коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України повідомило про 1385 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Київській та Харківській областях.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За добу госпіталізували 756 особи, померли 77 пацієнтів, а одужали 6 962 особи. Протестували за вчора методом ПЛР - 25 344 осіб, методом ІФА - 11 463 особу, експрес-тестами - 23 813 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.
Нагадаємо, в Україні продовжують відкривати центри вакцинації. Зробити щеплення від коронавірусу можна з 12 червня також у Чернівцях, Броварах, Білій Церкві та Херсоні.