В Україні 1205 нових випадків коронавірусу
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу 1205 людей захворіли на COVID-19. Найбільше нових випадків виявили в Києві, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 833 особи; летальних випадків - 18; одужали - 758 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 10 668 осіб, методом ІФА - 1 659 осіб, експрес-тестами - 9 147 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 317 824 особи;
- одужали - 2 221 868 осіб;
- летальних випадків - 54 360.
Раніше повідомлялося, що черговий пік захворюваності COVID-19 в Україні може бути вже через 2 або 3 тижні.