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В Україні 1205 нових випадків коронавірусу

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 08:21
В Україні 1205 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу 1205 людей захворіли на COVID-19. Найбільше нових випадків виявили в Києві, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 833 особи; летальних випадків - 18; одужали - 758 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 10 668 осіб, методом ІФА - 1 659 осіб, експрес-тестами - 9 147 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 317 824 особи;
  • одужали - 2 221 868 осіб;
  • летальних випадків - 54 360.

Раніше повідомлялося, що черговий пік захворюваності COVID-19 в Україні може бути вже через 2 або 3 тижні.

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В Україні 1205 нових випадків коронавірусу
В Україні 1205 нових випадків коронавірусу
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