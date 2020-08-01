В Україні майже 1200 нових випадків COVID-19 за добу

В Україні за останню добу підтвердили 1172 випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових випадків у Львівській, Івано-Франківській областях і Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Так, за час пандемії в Україні підтвердили 71 056 випадків коронавірусу. При цьому 39 308 осіб, з яких 556 - за останню добу.

За добу померли від хвороби 16 осіб. Загальне число жертв становить 1709 осіб.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили у Львівській (145), Івано-Франківській (123) областях і Києві (101 випадок).

Зазначимо, в Україні вже четвертий день фіксується понад 1000 нових випадків коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути однією з перших, хто отримає вакцину від коронавірусу.

Раніше в МОЗ говорили, що Україна не буде розробляти власну вакцину від COVID-19, оскільки в країні немає необхідного обладнання.