В Україні більше 12,3 тис. заражених коронавірусом: список областей

Усього в Україні досліджено 134 592 зразки методом ПЛР
В Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок зараження коронавірусною інфекцією, з них 418 протягом останньої доби. Яка ситуація в Києві та областях, повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України.
Усього в Україні досліджено 134 592 зразки методом ПЛР.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. - 436 (146 одужали);
- Волинська обл. - 340 (64 одужали);
- Дніпропетровська обл. - 460 (64 одужали);
- Донецька обл. - 81 (12 одужали);
- Житомирська обл. - 430 (23 одужали);
- Закарпатська обл. - 531 (61 одужав);
- Запорізька обл. - 285 (79 одужали);
- Івано-Франківська обл. - 984 (86 одужали);
- м. Київ - 1 535 (80 одужали);
- Київська обл. - 853 (83 одужали);
- Кіровоградська обл. - 401 (121 одужав);
- Львівська обл. - 506 (95 одужали);
- Луганська обл. - 37 (7 одужали);
- Миколаївська обл. - 161 (6 одужали);
- Одеська обл. - 427 (17 одужали);
- Полтавська обл. - 227 (26 одужали);
- Рівненська обл. - 750 (78 одужали);
- Сумська обл. - 112 (62 одужали);
- Тернопільська обл. - 896 (159 одужали);
- Харківська обл. - 361 (36 одужали);
- Херсонська обл. - 139 (52 одужали);
- Хмельницька обл. - 116 (27 одужали);
- Черкаська обл. - 312 (64 одужали);
- Чернівецька обл. - 1887 (159 одужали);
- Чернігівська обл. - 64 (6 одужали).
На амбулаторному лікуванні 8 669 пацієнтів, з них 703 дитини та 1 975 медпрацівників.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 15 нових летальних випадків від коронавірусу COVID-19.
Також Кабінет міністрів дозволив проведення планових операцій, заборонених на час карантину.