В Україні більше 12,3 тис. заражених коронавірусом: список областей

В Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок зараження коронавірусною інфекцією, з них 418 протягом останньої доби. Яка ситуація в Києві та областях, повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України.

Усього в Україні досліджено 134 592 зразки методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 436 (146 одужали);

Волинська обл. - 340 (64 одужали);

Дніпропетровська обл. - 460 (64 одужали);

Донецька обл. - 81 (12 одужали);

Житомирська обл. - 430 (23 одужали);

Закарпатська обл. - 531 (61 одужав);

Запорізька обл. - 285 (79 одужали);

Івано-Франківська обл. - 984 (86 одужали);

м. Київ - 1 535 (80 одужали);

Київська обл. - 853 (83 одужали);

Кіровоградська обл. - 401 (121 одужав);

Львівська обл. - 506 (95 одужали);

Луганська обл. - 37 (7 одужали);

Миколаївська обл. - 161 (6 одужали);

Одеська обл. - 427 (17 одужали);

Полтавська обл. - 227 (26 одужали);

Рівненська обл. - 750 (78 одужали);

Сумська обл. - 112 (62 одужали);

Тернопільська обл. - 896 (159 одужали);

Харківська обл. - 361 (36 одужали);

Херсонська обл. - 139 (52 одужали);

Хмельницька обл. - 116 (27 одужали);

Черкаська обл. - 312 (64 одужали);

Чернівецька обл. - 1887 (159 одужали);

Чернігівська обл. - 64 (6 одужали).

На амбулаторному лікуванні 8 669 пацієнтів, з них 703 дитини та 1 975 медпрацівників.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 15 нових летальних випадків від коронавірусу COVID-19.

Також Кабінет міністрів дозволив проведення планових операцій, заборонених на час карантину.