В Україні 1158 нових випадків коронавіруса

Станом на 11 серпня в Україні фіксують ріст кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 1158 людей. Найбільше заражень в Львівській, Харківській, Івано-Франківській областях та Києві.

Такі дані наводить карта Ради безпеки та оборони України.

Зазначимо, порівняно з вчорашньою статистикою, кількість заражених за добу зросла на 150 випадків.

Всьго в країні 83 115 випадків коронавірусу, з них 44 934 одужань та 1 951 смерть. Крім того, за вчора одужали 575 людей та 29 осіб померли.

За останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована: у Львівській області - 161, Одеській - 134, Харківській області - 129, Івано-Франківській області - 114 випадків.

Крім того, за вчора на СOVID-19 захворіло 66 дітей та 75 медичних працівників.

Нагадаємо, Чернівецьку область накриває друга хвиля коронавірусу, в цей час підвищення захворюваності фіксують у всіх районах області.

Зазначимо, у Львівській області почали розгортати лікарні другої хвилі.

Як раніше повідомлялось, у разі зростання захворюваності на коронавірус в Україні до понад 2 тисяч нових випадків в день, зростатиме і кількість смертей, при такому рівні смертність може скласти по 40-50 осіб.