В РНБО повідомили про нові випадки коронавірусу: більше тисячі за добу

Станом на 4 серпня в Україні фіксують зростання кількості нових випадків коронавірусу, за добу заразились більше 1000 людей. Спочатку інформація була тільки з Донецької, Дніпропетровської, Вінницької, Волинської областей..

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Спочатку повідомлялось про 118 заражених, тільки з чотирьох областей. Потім з'явилась інформація про 692 нових випадків коронавірусу. Втім, без Рівненської, Чернівецької, Харківської, Тернопільської, Хмельницьої, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської та Херсонської областей.

Зазначимо, в країні майже 74 тисяч випадків COVID-19, більше 40 тисяч одужали, зокрема 452 за минулу добу. Також 1 758 смертей, зокрема за вчора 20.

Після 9:00 відомство черговий раз оновило інформацію, уже 1 061 випадків коронавірусу за добу. Інформації немає тільки з Херсонської та Кіровоградської областей.

Зазначимо, нові правила адаптивного карантину, якими Україну розділили на чотири зони, набрали чинності 3 серпня, а перегляд епідеміологічної ситуації буде проводитися щоп'ятниці.

Нагадаємо, у мерії Одеси зафіксували спалах коноронавірусу.

РБК-Україна писало, що у Львові у двох дитячих садках виявили хворих коронавірусом серед персоналу.