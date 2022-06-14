Україна чекає чіткого сигналу від НАТО щодо своєї ролі в європейській безпеці, - Резніков

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку міністра оборони України Олексія Резнікова для Atlantic Council .

"Проблеми, з якими ми стикаємося, можна подолати лише разом. Україна зараз чекає чіткого сигналу від НАТО щодо нашої майбутньої ролі в європейській безпеці. За останні чотири місяці українці переконливо продемонстрували, що ми можемо служити східним щитом Європи", - написав він.

Він вважає, що Україна і НАТО мають розробити спільну стратегію на майбутнє, що передбачить практичні проблеми безпеки. Зокрема, на його думку, потрібно обговорювати, які літаки чи протиракетну оборону будуть використовувати українські військові, або як забезпечити кібербезпеку та багато інших питань.

Міністр оборони зазначив, що якщо у новій стратегічній концепції НАТО не буде чіткого місця для України, документ буде відірваний від реальності.

"Це була б перемога інерції та зелене світло для таких диктаторів, як Путін, для проведення агресивної зовнішньої політики", - додав він.

Резніков підкреслив, що у той час, коли в Іспанії розпочнеться саміт НАТО, в Україну почнеться вже п’ятий місяць війни. Він зазначає, що лише продемонструвавши сильне лідерство, члени НАТО можуть визначити результат війни та майбутнє глобальної безпеки.