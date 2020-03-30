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Україна заручилася підтримкою Канади у МВФ

Новини » Політика     30.03.2020 - 20:36
Україна заручилася підтримкою Канади у МВФ
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Також Кулеба поінформував про програму захисту громадян за кордоном під час пандемії COVID-19

Глава Міністерство закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем та заручилася підтримкою Канади у Міжнародному валютному фонді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що Кулеба поінформував главу МЗС Канади про стан ухвалення у Верховній Раді законів, необхідних для подальшої співпраці України з МВФ. Він попросив канадського колегу про підтримку України у цій міжнародній фінансовій інституції.

"Співрозмовники також обмінялися досвідом захисту громадян за кордоном під час пандемії COVID-19. Зокрема, Дмитро Кулеба поінформував про програму МЗС України “Захист” та допомогу громадянам за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Міністри також скоординували подальші кроки задля розслідування обставин катастрофи літака українських авіаліній PS752 в Ірані.

Глава МЗС України обговорив з канадським колегою взаємодію у безпековій сфері, зокрема, в контексті протидії триваючій агресії РФ.

Кулеба звернув увагу на спроби Росії послабити санкції з "гуманітарних міркувань" боротьби з COVID-19 та наголосив на необхідності зберігати санкції проти РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Верховній раді заявив, що умовою підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом є прийняття двох законів.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом аналітиків, ситуація на валютному ринку і курс долара будуть залежати від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення.

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