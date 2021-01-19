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Україна запустила карту пунктів безкоштовного тестування на COVID

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України запустило карту пунктів безкоштовного тестування на COVID. На карті можна знайти адресу найближчого пункту забору матеріалів на тест.

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Відповідну карту опубліковано на сайті МОЗ.

Згідно цієї карти, загалом в Україні 2 373 пункти, де можна безкоштовно здати тест на коронавірус. Зокрема, в Києві - 65, Львівській області - 145, Харківській - 110, Одеській - 76 таких пунктів.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купувала в ПЛР-тести для виявлення коронавірусу в Російської Федерації. Київ закуповує тести в Китаї, США, Польщі, Південної Кореї та інших країнах.

Також стало відомо, що Україна обладнає пункти тестування на COVID в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на окупований Донбас та Крим. У цих пунктах будуть робити тести на антиген. Люди, які прибувають з непідконтрольної території, зможуть відразу зробити тест, щоб не вирушати на обов'язкову самоізоляцію, якщо результат буде негативним.

Відзначимо, в Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що Україна вже може робити до 100 000 тестів на добу.

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