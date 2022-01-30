RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна запускає вакцинацію дітей від поліомієліту: в якому віці потрібно робити щеплення

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні з 1 лютого починається вакцинація дітей віком від пів року до 6 років від поліомієліту. Прищепна кампанія пройде у два етапи.

Про те, скільки і в якому віці потрібно зробити щеплення - в матеріалі РБК-Україна нижчий.

Симптоми і наслідки поліомієліту

Поліомієліт - вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему. У деяких випадках загрожує невиліковним паралічем і навіть смертю. Найчастіше вражає дітей у віці до 6 років.

Симптоми захворювання можна переплутати з грипом через схожі ознаки:

  • лихоманка;
  • головний біль;
  • біль у животі та горлі;
  • нудота;
  • підвищена стомлюваність і млявість.

Вакцинація дітей від поліомієліту в Україні

Випадки захворювання на поліомієліт в Україні почали фіксувати восени минулого року. У січні 2022-го в країні підтвердили два випадки інфекційного захворювання. Один з них виявили у дворічного хлопчика із Закарпатської області.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оголосив, що з 1 лютого в країні починається вакцинація дітей віком від пів року до 6 років від поліомієліту. За його словами, перший етап прищепної кампанії триватиме три тижні:

  • перший охопить дітей до 6 років, які не отримали всіх необхідних щеплень;
  • другий - почнеться навесні.

Скільки і в якому віці потрібно зробити щеплення від поліомієліту

Міністерство охорони здоров'я України 25 січня нагадало, скільки і в якому віці необхідно робити щеплення дітям від поліомієліту. У відомстві підкреслили, що ліків проти захворювання не існує і єдиний спосіб захисту - вакцинація.

Згідно з Національним календарем щеплень дитина повинна отримати 6 доз вакцини від поліомієліту:

  • у 2 та 4 місяці - інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ);
  • у 6 і 18 місяців - оральної поліомієлітною вакциною (ОПС)
  • у 6 і 14 років - ОПС.

У МОЗ зазначили, що обидві вакцини від поліомієліту формують імунітет до інфекції і запобігають передачі вірусу.

Фото: скільки і в якому віці потрібно зробити щеплення від поліомієліту (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, на початку листопада минулого року у Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт - у неї паралізувало ногу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинація