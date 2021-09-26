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Україна посіла друге місце в Європі за добовою смертністю від COVID-19

Автор: Артур Родивилов

За добу, 24 вересня, у світі діагностували понад 380 тисяч нових випадків заражень коронавірусом. Україна серед країн Європи посідає третє місце за кількістю нових заражень і друге за добовою смертністю.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers.

Найбільше заражень виявили в США, Великобританії та Індії. Зокрема, у США зафіксували понад 54 000, у Великій Британії - понад 31 000 та Індії - понад 28 000 нових заражень.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Туреччина і Росія. Україна серед країн світу посідає 13 місце за кількістю нових заражень.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна посідає 10 місце.

У Європі за добовим приростом заражень лідирують Великобританія, Росія, Україна, а добової смертності від коронавірусу - Росія, Україна, Великобританія.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 208 885 597 осіб. Зараз налічується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 757 299 смертей від COVID-19.

За добу, 24 вересня, в Україні зафіксовано 8267 нових випадків-19, госпіталізовано 2035 осіб, 133 хворих померли, видужала 2821 особа.

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