RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна посіла третє місце у Європі за добовою смертністю від COVID-19

Автор: Артур Родивилов

За добу, 9 жовтня, у світі діагностували майже 300 000 нових випадків захворювання коронавірусом. Україна займає третю позицію в Європі за добовою смертністю і поширенням "ковіду".

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers.

Найбільше хворих виявили у Великобританії, Росії, Туреччині. Зокрема, у Британії зафіксували понад 34 000, у Росії та Туреччині - понад 28 тисяч нових заражень.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться США та Індія. Україна серед країн світу посідає 7 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 3 позицію.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія і США. Україна посідає 9 місце. У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Великобританія, Росія, Україна, а добовою смертністю від коронавірусу - Росія, Румунія, Україна.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 215 829 873 особи. Зараз налічується близько 18 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 4 867 211 смертей від COVID-19.

Нагадаємо, в суботу, 9 жовтня, в Україні виявили 11,3 тисячі нових випадків, з них понад 1,1 тисячі - діти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус