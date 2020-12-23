Україна закупить вакцину від пневмококу за спеціальною ціною, - Ляшко

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Україна закупить вакцину від пневмококу за особливою ціною. Щеплення від нього можуть з'явитися в українському календарі вакцинації у 2022 році.

Про це написав головний санлікар Віктор Ляшко у Facebook.

Сьогодні МОЗ отримав відповідь на свій запит від Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI). У ньому сказано, що Україна отримає спеціальну ціну на ліки.

"Закупівля за спеціальною зниженою ціною дозволить забезпечити доступ до вакцин від пневмококової інфекції для більшої кількості дітей. Це дуже важливий крок, адже пневмокок є причиною багатьох серйозних хвороб, таких як, менінгіт, сепсис, пневмонія. Попереду тривалий і клопіткий процес включення нової вакцини в календар щеплень в непростий пандемічний період", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що пневмокок є однією з основних причин смертності серед дітей у віці до п'яти років.

Раніше Ляшко заявив, що затверджений Міністерством охорони здоров'я план вакцинації від коронавірусу передбачає щеплення 23 млн українців. Для цього знадобиться 40 млн доз вакцини від коронавірусу.

Національний план вакцинації українців від коронавірусу був затверджений МОЗ вчора, 22 грудня. План включає чотири етапи.