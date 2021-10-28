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Україна закупить холодильники для COVID-вакцин за кредитні кошти

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів перерозподілив видатки державного бюджету на 2021 рік для реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів. На закупівлю устаткування для холодового ланцюга щонайменше для 200 закладів первинної медичної виділяється 242 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 28 жовтня, яке транслювалося на Youtube.

Проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" передбачає придбання холодильного обладнання для закладів охорони здоров’я первинної ланки. Це обладнання забезпечить холодовий ланцюг логістики вакцин від COVID-19 відповідно до рекомендацій ВООЗ, зазначили в прес-службі МОЗ.

Як зазначається в пояснювальній записці до документу, проектом "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація Україні" передбачена орієнтовна вартість закупівлі - 17,7 млн доларів або 515,5 млн гривень.

Також ухваленим розпорядженням урядом фінансуватиметься закупівля майже 2 млн одиниць експрес-тестів на визначення антигену SARS-CoV-2.

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Кабінет Міністрів України