Україна закриває небо для білоруських літаків, а в Києві відкривається центр COVID-вакцинації: новини за 28 травня

Кабінет міністрів схвалив заборону білоруським літакам використовувати повітряний простір України, Київ запускає великий центр COVID-вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру, на Донбасі дівчина через мінне поле втекла з ОРДЛО. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 28 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в п'ятницю схвалив заборону білоруським літакам використовувати повітряний простір України. Це означає, що білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над територією України транзитом. Заборона набуває чинності з 00:00 29 травня.

В цілому станом на кінець травня свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній закрили 10 країн. У тому числі - майже всі сусідні з Білоруссю країни.

Білорусь ввела ліцензування низки імпортних товарів з України

Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Під ліцензування попали кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі.

У Міністерстві закордонних справ країни назвали умови скасування ліцензування. Перший заступник Міністра закордонних справ Олександр Гур'янов зазначив, що ліцензування на українські товари буде знято за умови, що Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції Білорусі.

Київ завтра запустить великий центр вакцинації на базі МВЦ

29 травня в Києві запустять великий центр вакцинації від COVID на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ). Він знаходиться в районі станції метро "Лівобережна". Робити щеплення будуть киянам, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія".

Також центр вакцинації відкриває Одеса. Він діятиме з 30 травня на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія".

На курорті в Єгипті помер екс-глава української СЗР Віктор Гвоздь

28 травня на єгипетському курорті під час дайвінгу помер колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь. Йому стало погано під час занурення, був екстрено госпіталізований, однак врятувати його не вдалося.

Віктор Гвоздь очолював Службу зовнішньої розвідки України у 2014-2016 роках. До цього деякий час був Уповноваженим Верховної ради з контролю за діяльністю розвідок.

На Донбасі дівчина через мінне поле втекла з ОРДЛО

На Донбасі дівчина через мінне поле втекла з окупованих районів Донецької області (ОРДО).

Повідомляється, що вчора 27 травня близько 23:00 на позиції Збройних сил України з боку так званої "ДНР" біля селища Верхньоторецьке вийшла 16-річна дівчина. Вона попросила допомоги та розповіла, що хоче жити й вчитися в Україні.

Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна

Росія на півроку обмежила судноплавство в трьох районах Чорного моря, в тому числі і біля Керченської протоки. МЗС України назвало це рішення "ескалацією ситуації" і зажадало від країни-агресора негайно скасувати заборону. Чи піде на це Росія і чим відповість Україна – читайте в матеріалі РБК-Україна.

Україну накриє різке похолодання з грозами

Погода в Україні в суботу, 29 травня, очікується складна. Прогнозуються сильні грози та зливи, можливий сильний штормовий вітер, а в декількох областях температура повітря впаде.