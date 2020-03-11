Україна може закрити частину КПП на кордоні через коронавірус

Через спалах коронавірусу Україна може закрити кілька контрольних пунктів пропуску на кордоні. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в МОЗ будуть розглядати доцільність температурного скринінгу у всіх пунктах пропуску.

"Можливо, будемо приймати рішення, і будемо ініціювати пропуск виключно через міжнародно визнані пункти в'їзду до України. Тобто можемо знизити кількість пунктів в'їзду, через які будуть приїжджати і їхати люди з інших країн, а також громадяни України. Це загальносвітова практика", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України отримало 43 підозри на коронавірус, один зразок ще досліджують.

Також повідомлялося, що український уряд розглядає питання про введення обмежень в Україні через коронавірус. До цього РБК-Україна писало, що в Києві вводиться карантин, в зв'язку з цим забороняється проведення масових заходів і закриваються школи.

