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Україна виконала одну з вимог МВФ

Київ, Субота 03 жовтня 2020 10:45
Україна виконала одну з вимог МВФ
Фото: МВФ (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Територіальні органи Податкової позбулися статусу юридичних осіб

Державна податкова служба України утворила територіальні органи, як її відокремлені підрозділи. Відповідний наказ підписано головою ДПС Олексієм Любченком та погоджено міністром фінансів Сергієм Марченком.

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

"Забезпечення функціонування ДПС у форматі єдиної юридичної особи є однією з пріоритетних задач, визначених для ДПС низкою рішень уряду та структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ", - зазначив голова ДПС Олексій Любченко.

Надалі Державна податкова служба буде функціонувати як єдина юридична особа, що складається з центрального апарату та територіальних органів, утворених як її відокремлені підрозділи (без статусу юридичних осіб).

Нагадаємо, 30 вересня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реорганізацію територіальних органів Державної митної служби та Державної податкової служби як юридичних осіб. Вони стануть відокремленими підрозділами цих відомств. Реорганізація є одним зі структурних маяків МВФ.

Відзначимо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що без кредитів МВФ Україна не зможе профінансувати видатки державного бюджету у 2021 році.

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