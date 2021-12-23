Україна вводить бустерну дозу вакцини, а Лавров запропонував Столтенбергу змінити роботу: новини за 22 грудня

Біля кордонів України зібралося 122 тисячі військових РФ, Україна запроваджує бустерну дозу вакцини, для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 вимагають довічні терміни. Докладніше про те, що сталося у середу, 22 грудня – в матеріалі РБК-Україна.

Напруженість на кордоні: останні новини

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на відстані 200 км від російсько-українського кордону перебувають 122 тисяч військових РФ. Крім того, ще понад 143 тисячі знаходяться за 400 км.

Міністерство оборони України відреагувало на заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який звинуватив США в нібито підготовці провокації на Донбасі з використанням хімікатів. Українська сторона вважає, що до цих слів потрібно поставитися як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблений в Кремлі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застерігає Україну від "військової конфронтації". За його словами, Москва може забезпечити військову відповідь на "провокації".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що генсек НАТО Єнс Столтенберг не справляється зі своїми обов'язками. Він запропонував йому змінити роботу.

Україна вводить бустерну дозу вакцини

Міністерство охорони здоров'я оголосило про запровадження в Україні ревакцинальної дози вакцини від коронавірусу. Її можна буде отримати через півроку після другого щеплення.

Бустерну дозу отримають медпрацівники та співробітники будинків інтернатного типу. Щеплення будуть робити вакцинами Moderna та Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, яким препаратом людина вакцинувалася до цього.

Екс-глава МЗС Кожара вийшов із СІЗО

Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького, вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу у 2,7 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, екс-міністра затримали 25 березня 2020 року. У його будинку 22 лютого цього ж року виявили колишнього гендиректора каналу "Інтер" Сергія Старицького з вогнепальним пораненням з нагородного пістолета екс-міністра. Водночас Кожара і його дружина заявили, що Старицький покінчив життя самогубством.

Для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 запросили довічні терміни

Нідерландська прокуратура запросила для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 довічне тюремне ув'язнення.

Як заявила прокурор Манон Ріддербекс, катастрофа MH17 є одним із найтяжчих злочинів, який став результатом операції за участю фігурантів справи Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. "Факти настільки серйозні, а наслідки настільки великі, що з погляду відплати доречне лише максимальне покарання", - наголосила вона.

Одна людина загинула і двоє постраждали під час пожежі в готелі під Вінницею

У Вінницькій області в ніч проти середи, 22 грудня, унаслідок пожежі в комплексі відпочинку загинула одна людина. Ще двоє постраждали. Інцидент стався в шестиповерховому готелі "Батерфляй", розташованому в селі Селище.

Рятувальники опублікували відео з місця пожежі.

В Україну на зміну морозам прийде період потепління з опадами

Погода в Україні в четвер, 23 грудня, буде холодна і з міцним нічним морозом, але без опадів. При цьому вже скоро ситуація зміниться - прийде тепліша повітряна маса, яка принесе сніг і мокрий сніг, а також дощі.