Україна ввела санкції проти семи співробітників ФСБ за отруєння Навального

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

"Сьогодні були введені санкції проти перших людей. Сім посадових осіб, які були безпосередньо причетні. Співробітники ФСБ РФ, причетних до отруєння Навального. Вони потрапили під санкції", - заявив Данілов.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня 2020 року. Тоді він знепритомнів під час перельоту з Томська до Москви. Він був госпіталізований в лікарню в Омську. При цьому російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Через два дні Навальний був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні, де німецькі лікарі встановили, що опозиціонер був отруєний речовиною типу "новачок".