Україна ввела санкції проти семи співробітників ФСБ за отруєння Навального

Україна ввела санкції проти семи співробітників Федеральної служби безпеки Росії. Обмеження були введені за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.
"Сьогодні були введені санкції проти перших людей. Сім посадових осіб, які були безпосередньо причетні. Співробітники ФСБ РФ, причетних до отруєння Навального. Вони потрапили під санкції", - заявив Данілов.
Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня 2020 року. Тоді він знепритомнів під час перельоту з Томська до Москви. Він був госпіталізований в лікарню в Омську. При цьому російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.
Через два дні Навальний був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні, де німецькі лікарі встановили, що опозиціонер був отруєний речовиною типу "новачок".