Україна друга в Європі за темпами поширення онкозахворювань

Медики наголошують на необхідності ранньої діагностики
За темпами поширення онкологічних захворювань в Європі Україна займає 2 місце. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Зазначається, що для того, щоб знизити цей показник потрібно зосередити свою увагу на ранній діагностиці.
"Саме тому, ендоскопічні обстеження стали пріоритетними послугами у програмі медичних гарантій. На це передбачено 1 мільярд гривень", - йдеться в повідомленні.
У гарантований пакет безкоштовних обстежень входить:
Для того, щоб пройти дослідження потрібно буде мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікуючого лікаря.
Раніше повідомлялося, що за програмою державних закупівель "Доросла онкологія" у регіони відправлено низку препаратів.
РБК-Україна писало, що в Україні зареєстровано 1 600 нових випадків ВІЛ-інфекції, а 228 людей померли від синдрому набутого імунного дефіциту (СНІДу) у грудні минулого року.