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Україна друга в Європі за темпами поширення онкозахворювань

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Медики наголошують на необхідності ранньої діагностики

За темпами поширення онкологічних захворювань в Європі Україна займає 2 місце. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що для того, щоб знизити цей показник потрібно зосередити свою увагу на ранній діагностиці.

"Саме тому, ендоскопічні обстеження стали пріоритетними послугами у програмі медичних гарантій. На це передбачено 1 мільярд гривень", - йдеться в повідомленні.

У гарантований пакет безкоштовних обстежень входить:

  • мамографія
  • гістероскопія
  • езофагогастродуоденоскопія
  • колоноскопія
  • цистоскопія
  • бронхоскопія.

Для того, щоб пройти дослідження потрібно буде мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікуючого лікаря.

Раніше повідомлялося, що за програмою державних закупівель "Доросла онкологія" у регіони відправлено низку препаратів.

РБК-Україна писало, що в Україні зареєстровано 1 600 нових випадків ВІЛ-інфекції, а 228 людей померли від синдрому набутого імунного дефіциту (СНІДу) у грудні минулого року.

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