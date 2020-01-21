Україна друга в Європі за темпами поширення онкозахворювань

За темпами поширення онкологічних захворювань в Європі Україна займає 2 місце. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що для того, щоб знизити цей показник потрібно зосередити свою увагу на ранній діагностиці.

"Саме тому, ендоскопічні обстеження стали пріоритетними послугами у програмі медичних гарантій. На це передбачено 1 мільярд гривень", - йдеться в повідомленні.

У гарантований пакет безкоштовних обстежень входить:

мамографія

гістероскопія

езофагогастродуоденоскопія

колоноскопія

цистоскопія

бронхоскопія.

Для того, щоб пройти дослідження потрібно буде мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікуючого лікаря.

Раніше повідомлялося, що за програмою державних закупівель "Доросла онкологія" у регіони відправлено низку препаратів.

РБК-Україна писало, що в Україні зареєстровано 1 600 нових випадків ВІЛ-інфекції, а 228 людей померли від синдрому набутого імунного дефіциту (СНІДу) у грудні минулого року.