Україна незабаром отримає нові дані про британський штам COVID в країні, - Ляшко

Україна направила на дослідження ще 48 зразків від пацієнтів з коронавірусом з Івано-Франківської області. Це покаже, наскільки поширений британський штам хвороби.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

Він розповів, що вже виявлені два зразка британської мутації можуть вказувати на те, чому в регіоні відбулося зростання захворюваності коронавірусом.

За словами Ляшка, результати досліджень зразків за наявності мутованої коронавірусу будуть відомі у найближчі дні.

"Додатково в понеділок розпочався сіквенс ще 48 зразків, які були відібрані в Івано-Франківській області від тяжкохворих. Ми очікуємо на результати або у п'ятницю, або вже в понеділок. Це покаже, чи є мутації широко поширені чи ні", - Ляшко.