Україна незабаром отримає нові дані про британський штам COVID в країні, - Ляшко

Україна направила на дослідження ще 48 зразків від пацієнтів з коронавірусом з Івано-Франківської області. Це покаже, наскільки поширений британський штам хвороби.
Він розповів, що вже виявлені два зразка британської мутації можуть вказувати на те, чому в регіоні відбулося зростання захворюваності коронавірусом.
За словами Ляшка, результати досліджень зразків за наявності мутованої коронавірусу будуть відомі у найближчі дні.
"Додатково в понеділок розпочався сіквенс ще 48 зразків, які були відібрані в Івано-Франківській області від тяжкохворих. Ми очікуємо на результати або у п'ятницю, або вже в понеділок. Це покаже, чи є мутації широко поширені чи ні", - Ляшко.
Сьогодні стало відомо, що в Україні підтвердили перші випадки "британського" штаму коронавірусу. Два позитивних результати підтвердили в Івано-Франківську.
Раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що в Україні немає обладнання для визначення нових штамів коронавірусу. Тому українські зразки відправляють на перевірку в Німеччину.