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Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників

Фото: Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників (t.me/minre_ua)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 16 серпня, відбулася ще одна передача тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 19 полеглих захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства реінтеграції України в Facebook.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників. Операція проводилася при співпраці уповноваженого по особам, зниклим безвісти, Олегу Котенку і ряду силових структур України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, нещодавно Україна і Росія провели черговий обмін тілами загиблих військових. Вдалося повернути тіла ще 25 наших бійців.

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