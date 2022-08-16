Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників

У вівторок, 16 серпня, відбулася ще одна передача тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 19 полеглих захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства реінтеграції України в Facebook .

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників. Операція проводилася при співпраці уповноваженого по особам, зниклим безвісти, Олегу Котенку і ряду силових структур України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, нещодавно Україна і Росія провели черговий обмін тілами загиблих військових. Вдалося повернути тіла ще 25 наших бійців.