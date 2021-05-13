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Україна і Угорщина домовились про взаємне визнання сертифікатів вакцинації, - Кулеба

Автор: Андрій Василюк

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з угорським колегою Пітером Сійярто укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації. Це допоможе громадянам подорожувати безпечно.

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"На зустрічі у Братиславі ми з Петером Сійярто домовилися продовжити діалог з питань освіти і меншин на основі дотримання українського законодавства. Ми також домовилися укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації, аби наші громадяни могли подорожувати безпечно", - йдеться в повідомленні.

Кулеба також розповів, що Сійярто прийняв його моє запрошення здійснити поїздку на Донбас після початку головування Угорщини в Комітеті міністрів Ради Європи у травні.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС 11 травня зустрілися в Брюсселі щодо запровадження "зелених" сертифікатів вакцинації проти коронавірусу. Однак в перемовинах між Європейською Комісією, законодавцями ЄС та урядами ЄС згоди поки не досягнуто.

У червні в ЄС планують запустити систему covid-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

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