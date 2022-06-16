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Україна дізналася суперника на тенісному Кубку Біллі Джин Кінг

Фото: Жіноча збірна України з тенісу (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Відбулося жеребкування плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг – найбільшого міжнародного командного турніру в жіночому тенісу. Свого суперника отримала і збірна України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Федерації тенісу України у Facebook.

Українські тенісистки позмагаються з японками. Матчі заплановані на 11-12 листопада та відбудуться на арені Країни сонця, що сходить.

У разі перемоги українки знову зіграють у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг у 2023 році та спробують вийти у фінал турніру. Цьогоріч наша збірна в складі Ястремської, Завацької та сестер Кіченок не змогла здолати США, програвши 2:3 за підсумками п'яти зустрічей із американками.

Із японками збірна України вже перетиналася у турнірі. Торік українки розгромили Японію (4:0) в Чорноморську на Одещині. Тоді честь України відстоювала і багаторічна перша ракетка Еліна Світоліна.

Нагадаємо, що організатори допустили тенісистів із РФ і Білорусі до US Open.

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