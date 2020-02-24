Україна посилює заходи безпеки у зв’язку зі спалахом коронавірусу в Італії, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна посилює заходи безпеки у зв’язку зі спалахом коронавірусу. Про це він заявив під час брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу з питань запобігання занесенню і поширенню на території України коронавірусу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, усі пасажири, які будуть прибувати літаками з країн, де раніше підтвердилися випадки зараження, будуть перевірятися у тому самому режимі, у якому перевірялися літаки з азійського напрямку.

"У зв’язку з тим, що в Італії новий виток захворювань, ми прийняли рішення про те, що пасажири, які будуть прибувати літаками з усіх країн, у яких зафіксовані підтверджені випадки коронавірусу, будуть перевірятися у тому самому режимі, у якому перевірялися літаки з азійського напрямку, тобто ми посилюємо заходи безпеки в Україні", - заявив прем'єр.

Крім того, він зазначив, що до тих, хто прибуває до України автобусами, будуть вжиті аналогічні заходи безпеки.

"Окрім перевірок в аеропортах, у зв’язку з тим, що у нас багато громадян перебуває в Італії, і багато хто з них приїжджає до України не літаками, а автобусами, через Закарпаття, через пропускні пункти, ми вже організували роботу і з завтрашнього дня там також будуть вжиті аналогічні заходи безпеки", - додав Гончарук.

При цьому прем'єр додав, що на КПВВ вирушає керівник Державної прикордонної служби.

"Сьогодні туди вирушає керівник Державної прикордонної служби щоб особисто проконтролювати і організувати цю роботу. Зараз немає жодних підстав для хвилювання, всі служби задіяні", - зазначив Гончарук.

При цьому прем'єр заспокоїв українців і додав, що якщо буде зафіксовано випадок зараження коронавірусом в Україні, підготовлена достатня кількість боксів для хворих.

"Навіть у випадку, якщо буде зафіксований такий випадок на території України, нічого страшного не відбудеться, у нас підготовлено і достатня кількість інфекційних боксів, і бригад лікарів інфекціоністів, є достатня кількість костюмів, масок, респіраторів. Жодного дефіциту ми не відчуваємо", - підсумував Гончарук.

Нагадаємо, 25 лютого Тимчасова протиепідемічна комісія Закарпатської обласної державної адміністрації збереться на екстрену нараду через спалах коронавірусу в Італії.