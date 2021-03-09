Україна може стати однією з перших країн, з ким Ізраїль погодить COVID-паспорта

Україна може стати однією з перших європейських країн, яка досягне угоди з Ізраїлем про взаємне визнання паспортів вакцинації від коронавірусу. Зараз між країнами ведуться активні переговори.
Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає прес-служба українського посольства.
"Сьогодні мова не йде про назви вакцин та їх виробників. Йдеться про діалог між двома країнами. Ці переговори вже можна назвати успішними, оскільки вони зараз активно тривають", - зазначив Корнійчук.
За словами посла, ініціатором цих переговорів є ізраїльська сторона.
"Україна є однією з перших серед європейських країн, яка має можливість досягти реальних домовленостей", - повідомив він.
Корнійчук додав, що ізраїльська сторона зацікавлена в спільному визнання COVID-паспортів в контексті забезпечення щорічного паломництва хасидів в Умань.
"Своєю чергою, Україна отримує можливість відкрити кордону з Ізраїлем. Це дозволить відновити насамперед бізнес-туризм, через те, що нашій країні потрібні інвестиції, а також дозволить розвивати медичний туризм в обох напрямках", - заявив посол.
Нагадаємо, в переговорах про визнання сертифікатів чи паспортів вакцинації між Україною та Ізраїлем виникли труднощі з ізраїльської сторони.
Раніше РБК-Україна писало, що в Євросоюзі закликали негайно почати роботу над паспортами вакцинації.