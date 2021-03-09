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Україна може стати однією з перших країн, з ким Ізраїль погодить COVID-паспорта

Автор: Ігор Литвиненко

Україна може стати однією з перших європейських країн, яка досягне угоди з Ізраїлем про взаємне визнання паспортів вакцинації від коронавірусу. Зараз між країнами ведуться активні переговори.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає прес-служба українського посольства.

"Сьогодні мова не йде про назви вакцин та їх виробників. Йдеться про діалог між двома країнами. Ці переговори вже можна назвати успішними, оскільки вони зараз активно тривають", - зазначив Корнійчук.

За словами посла, ініціатором цих переговорів є ізраїльська сторона.

"Україна є однією з перших серед європейських країн, яка має можливість досягти реальних домовленостей", - повідомив він.

Корнійчук додав, що ізраїльська сторона зацікавлена в спільному визнання COVID-паспортів в контексті забезпечення щорічного паломництва хасидів в Умань.

"Своєю чергою, Україна отримує можливість відкрити кордону з Ізраїлем. Це дозволить відновити насамперед бізнес-туризм, через те, що нашій країні потрібні інвестиції, а також дозволить розвивати медичний туризм в обох напрямках", - заявив посол.

Нагадаємо, в переговорах про визнання сертифікатів чи паспортів вакцинації між Україною та Ізраїлем виникли труднощі з ізраїльської сторони.

Раніше РБК-Україна писало, що в Євросоюзі закликали негайно почати роботу над паспортами вакцинації.

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