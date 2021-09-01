Україна і США розширять співпрацю по боротьбі з раком, діабетом і захворюваннями серця

За його словами, в ході візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським в США підписані угоди про співпрацю з низкою американських компаній-виробників медичного обладнання та лікарських засобів. Середні них General Electric, Medtronic і MSD.

"Інвестиції в якісну діагностику і лікування це те, що вимагає країна в цілому і кожен пацієнт зокрема", - підкреслив міністр.

Ляшко уточнив, що компанією Medtronic підписано угоду про розширення співпраці щодо серцево-судинних захворювань і цукрового діабету. Крім того, передбачена можливість локалізації виробництва окремих медичних виробів компанії в Україні та залучення українських вчених до досліджень.

Угода з General Electric передбачає наступне:

технічне забезпечення українських лікарень новітнім обладнанням;

ранню діагностику раку молочної залози за принципом "Діагностика одного дня";

розміщення виробництва в Україні, в тому числі по радіофармацевтичних препаратах;

участь у спільних наукових дослідженнях.

Домовленості з MSD дозволять Україні однією з перших країн у світі отримати інноваційні ліки від коронавірусу. Вони зараз знаходяться на третій стадії клінічних досліджень.