Україна у списку перших. Вакцинація почнеться з Pfizer від COVAX, згодом - AstraZeneca

Вакцинація від коронавірусу в Україні за планом МОЗ розпочнеться в середині лютого. Україна отримала підтвердження від COVAX про виділення вакцини Pfizer у першій хвилі розподілу, детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
Україна увійшла до переліку країн, яким COVAX надасть вакцини від коронавірусу у першій хвилі розподілу. Як повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, вже в середині лютого Україна отримає 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer.
За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, COVAX отримала заявки на першу хвилю від 72 країн, з яких відібрано 18 країн, серед яких і Україна.
Наступне надходження вакцин від COVAX очікується з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року. На другому етапі, як очікується, Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
Вакцини від Pfizer в першу чергу будуть розподілені для імунізації працівників лікарень, в яких надають допомогу COVID-пацієнтам.
Загалом, за планом вакцинації, розробленим МОЗ, очікується 5 етапів імунізації дев'яти груп населення. Першими вакцину отримають медики, військові та люди похилого віку.
Вакцинація в Україні буде безкоштовною. Однак, комерційний ринок не закриватимуть і, як припускають в Міністерстві охорони здоров'я, з другої половини 2021 року вакцину від COVID можна буде купити в аптеці.
Наразі конкретної дати старту вакцинації немає. Проте головний санлікар Віктор Ляшко у одному з інтерв'ю назвав можливу дату - 15 лютого. Вакцинацию на першому етапі проводитимуть мобільні бригади, згодом буде розгорнуто пункти вакцинації.
Наразі жодна з вакцин не пройшла третю стадію клінічних випробувань, тож у світі їх використовують за окремою процедурою. Країни надають дозвіл на використання препарату у надзвичайних випадках. Для того, аби мати можливість розпочати імунізацію Україна також передбачила у законодавстві відповідну норму.
Очільник МОЗ Максим Степанов анонсував на 1-2 лютого оновлену інформацію щодо ходу переговорів із компаніями-розробниками вакцин.
Як відомо, окрім COVAX Україна веде перемовини щодо надання країні вакцин напряму з розробниками. Проте, наразі відомо лише про домовленості з китайською компанією Sinovac. Умовою для того, аби Україна почала використовувати даний препарат є його ефективність. Вона має становити понад 70%.
Всього ж, за словами Віктора Ляшка, Україна потребує закупівлі 15 млн доз вакцини від коронавірусу.