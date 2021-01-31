Україна у списку перших. Вакцинація почнеться з Pfizer від COVAX, згодом - AstraZeneca

Вакцинація від коронавірусу в Україні за планом МОЗ розпочнеться в середині лютого. Україна отримала підтвердження від COVAX про виділення вакцини Pfizer у першій хвилі розподілу, детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Вакцини приїдуть в Україну в середині лютого

Україна увійшла до переліку країн, яким COVAX надасть вакцини від коронавірусу у першій хвилі розподілу. Як повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, вже в середині лютого Україна отримає 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, COVAX отримала заявки на першу хвилю від 72 країн, з яких відібрано 18 країн, серед яких і Україна.

Наступне надходження вакцин від COVAX очікується з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року. На другому етапі, як очікується, Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Хто отримає вакцину

Вакцини від Pfizer в першу чергу будуть розподілені для імунізації працівників лікарень, в яких надають допомогу COVID-пацієнтам.

Загалом, за планом вакцинації, розробленим МОЗ, очікується 5 етапів імунізації дев'яти груп населення. Першими вакцину отримають медики, військові та люди похилого віку.

Вакцинація в Україні буде безкоштовною. Однак, комерційний ринок не закриватимуть і, як припускають в Міністерстві охорони здоров'я, з другої половини 2021 року вакцину від COVID можна буде купити в аптеці.

Дата старту вакцинації

Наразі конкретної дати старту вакцинації немає. Проте головний санлікар Віктор Ляшко у одному з інтерв'ю назвав можливу дату - 15 лютого. Вакцинацию на першому етапі проводитимуть мобільні бригади, згодом буде розгорнуто пункти вакцинації.

Наразі жодна з вакцин не пройшла третю стадію клінічних випробувань, тож у світі їх використовують за окремою процедурою. Країни надають дозвіл на використання препарату у надзвичайних випадках. Для того, аби мати можливість розпочати імунізацію Україна також передбачила у законодавстві відповідну норму.

Які ще вакцини може отримати Україна

Очільник МОЗ Максим Степанов анонсував на 1-2 лютого оновлену інформацію щодо ходу переговорів із компаніями-розробниками вакцин.

Як відомо, окрім COVAX Україна веде перемовини щодо надання країні вакцин напряму з розробниками. Проте, наразі відомо лише про домовленості з китайською компанією Sinovac. Умовою для того, аби Україна почала використовувати даний препарат є його ефективність. Вона має становити понад 70%.

Всього ж, за словами Віктора Ляшка, Україна потребує закупівлі 15 млн доз вакцини від коронавірусу.