Україна скликала засідання ТКГ через вбивство мирного жителя на Донбасі. Росія відмовилася

"Так, скликали. Це вже друге скликання. Перш, коли були поранені семеро наших військовослужбовців одночасно. Це було присвячено загибелі мирного жителя і взагалі темі негайного повернення до повного дотримання режиму припинення вогню. Але росіяни відмовилися. Причина, як завжди, в тому, що вони хочуть, щоб ми безпосередньо спілкувалися з "республіками", на що ми, звичайно, не підемо, тому що це означає Їх легалізацію. Наша позиція - переговорною стороною є РФ", - заявив він.