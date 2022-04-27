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Україна зберігає контроль над більшою частиною свого неба, - розвідка Британії

Фото: Україна зберігає контроль над більшою частиною свого неба (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Британська розвідка повідомила, що Україна зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору. Росії не вдалося знищити українські ВПС або придушити систему ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Міноборони Великобританії.

При цьому в розвідці заявляють, що Україна продовжує піддавати ризику російські авіаційні засоби.

"Повітряна активність ВКС РФ зосереджена у південній та східній Україні, забезпечується прикриття наземним силам. Доступ до повітряного простору північної та західної України дуже обмежений, що залишає можливість лише для ударів дистанційною зброєю", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, Росія продовжує бити по українськім військовим цілям та логістичній інфраструктурі.

"Більшість повітряних ударів РФ по Маріуполі наноситься некерованими бомбами. Ця зброя скорочує здатність РФ до ефективного розрізнення цілей під час завдання ударів, що збільшує ризик цивільних жертв", - зазначили в розвідці.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Британія направить в Україну ракети класу Brimstone в найближчі тижні.

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ВеликобританіяВійна Росії проти України