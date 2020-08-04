Україна зможе отримати 8 млн доз вакцин від COVID-19 з наступного року

Сьогодні, 4 серпня, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримає 8 млн доз вакцини від коронавірусу з наступного року від механізму COVAX.. Вона може бути або безкоштовною, або за спеціальною ціною.

Про це Віктор Ляшко заявив на брифінгу.

За його словами, наразі вже 25 вакцин-кандидатів проти COVID-19 досліджуються клінічно, і 6 з них наблизилися до завершальної стадії.

"Результати ми очікуємо до кінця року, і серійне виробництво повинне розпочатися, маємо надію, на початку 2021 року, і вакцини повинні з’явитися, зокрема, в Україні для профілактики поширення коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Також він додав, що уряд та МОЗ також проводять перемовини з виробниками та з урядами інших країн, щоб додатково закупити вакцину за бюджетні кошти вже за іншими цінами. Завдяки цьому, щепленнями "будуть покриті" всі групи ризику проти коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, учені Київського політехнічного інституту заявили, що поширення коронавірусу в Україні може бути уповільнений лише в результаті поступової появи колективного імунітету приблизно у 60–70% населення.

Також раніше повідомлялось, що Україна отримає від ВООЗ вакцину від коронавірусу для 20% населення.

Крім того, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути однією з перших, хто отримає вакцину від коронавірусу.