Україна зможе за місяць вийти з усіх етапів коронавірусу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе за місяць вийти з усіх етапів коронавірусу. Як він зазначив, можна побачити, що робить уряд для боротьби з COVID-19.

Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Втім, президент вважає, що це можливо за умови відсутності другої хвилі захворювання.

"Я думаю, що через місяць все заспокоїться, я думаю, що за місяць ми зможемо вийти з усіх етапів коронавірусу, якщо не буде другої хвилі, Тому що першу хвилю ми пройшли. Не хочеться, щоб була друга хвиля. Це вже не залежить від держави, трішечки від місцевої влади, щоб вони були спокійніше і щоб люди памятали, що (поширення, - ред.) інфекції не закінчилося", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні після триденного спаду зросла кількість нових випадків коронавірусу. Разом з тим, за минулу добу померли 16 осіб, а всього 5955 пацієнтів одужали.

Зазначимо, у Києві виявили три нових спалахи захворювання на коронавірус. Осередки виявили у двох гуртожитках та Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.