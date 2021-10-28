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Україна і Швейцарія домовилися про взаємне визнання COVID-сертифікатів

Автор: Валерія Поліщук

Україна і Швейцарія домовилися взаємно визнати сертифікати про вакцинацію. Влада двох країн вже обмінялися нотами.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми домовилися (зі Швейцарією - ред.) про визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 для вільних і безпечних подорожей громадян і бізнесу. Обмін нотами вже відбувся", - заявив міністр.

Він також додав, що взаємне визнання COVID-сертифікатів є дуже важливим кроком, насамперед це крок довіри, що існує між двома країнами.

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Дмитро КулебаШвейцарія