Україна і Швейцарія домовилися про взаємне визнання COVID-сертифікатів

Україна і Швейцарія домовилися взаємно визнати сертифікати про вакцинацію. Влада двох країн вже обмінялися нотами.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Ми домовилися (зі Швейцарією - ред.) про визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 для вільних і безпечних подорожей громадян і бізнесу. Обмін нотами вже відбувся", - заявив міністр.

Він також додав, що взаємне визнання COVID-сертифікатів є дуже важливим кроком, насамперед це крок довіри, що існує між двома країнами.