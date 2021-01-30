Україна розраховує отримати до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca

Україна розраховує в рамках ініціативи COVAX отримати від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцини компанії AstraZeneca. Поставки плануються з середини лютого до першого півріччя 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).

Як зазначили в прес-службі, Україна стала учасником глобальної ініціативи ВООЗ, яка ініціювала створення GAVI-Альянсу (світовий альянс вакцинації). Альянс займається наданням доступу до вакцини для країн з низьким та середнім рівнем доходу. В рамках цієї ініціативу планується забезпечити 20% населення України вакциною.

Наразі в списку вакцин GAVI COVAX, яка буде надаватись, - AstraZeneca, Pfizer, Novavax. Для рівномірного розподілу вакцини для профілактики COVID-19 серед країн запропонований механізм GAVI COVAX. В рамках цього механізму Україна має змогу отримати безкоштовно (за рахунок внесків інших країн-донорів, приватних структур, міжнародних фондів тощо) або за значно зниженою ціною вакцину від COVID-19.

Нагадаємо, Україна в лютому отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Вакцина відразу буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині січня 2021 року, лише 43% українців готові щепитися від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не готові до такої вакцинації 52% громадян.