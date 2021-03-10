Україна в рамках COVAX отримає вакцину AstraZeneca виробництва Південної Кореї, - Степанов

В Україну в рамках глобального механізму COVAX надійде вакцина AstraZeneca, яка виробляється в Південній Кореї. До кінця другого кварталу поточного року очікується поставка до 3,8 млн доз цієї вакцини.

За його словами, до кінця другого кварталу цього року очікується поставка від 2,2 до 3,8 млн доз цієї вакцини, а також 117 тисяч доз препарату Pfizer, від COVAX.

"Але цей препарат AstraZeneca - це все один і той же продукт. Просто він проводиться в Південній Кореї", - зазначив міністр.

Глобальний механізм COVAX - це програма, яка підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров'я для надання вакцин бідним країнам з середнім рівнем доходу. Ініціатива розпочала свою діяльність на початку березня цього року поставками перших доз у Гану і Кот-д'Івуар.