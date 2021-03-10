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Україна в рамках COVAX отримає вакцину AstraZeneca виробництва Південної Кореї, - Степанов

Автор: Уляна Безпалько, Лера Полищук

В Україну в рамках глобального механізму COVAX надійде вакцина AstraZeneca, яка виробляється в Південній Кореї. До кінця другого кварталу поточного року очікується поставка до 3,8 млн доз цієї вакцини.

Про це РБК-Україна повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, до кінця другого кварталу цього року очікується поставка від 2,2 до 3,8 млн доз цієї вакцини, а також 117 тисяч доз препарату Pfizer, від COVAX.

"Але цей препарат AstraZeneca - це все один і той же продукт. Просто він проводиться в Південній Кореї", - зазначив міністр.

Глобальний механізм COVAX - це програма, яка підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров'я для надання вакцин бідним країнам з середнім рівнем доходу. Ініціатива розпочала свою діяльність на початку березня цього року поставками перших доз у Гану і Кот-д'Івуар.

Нагадаємо, в організації UNICEF розповіли, коли вакцина приїде в Україну в рамках механізму COVAX.

Відзначимо, що в рамках глобального механізму COVAX Україна повинна отримати ще 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Ця партія буде безкоштовною для України.

Крім того, до кінця березня МОЗ очікує поставку ще 1,5 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca з Індії.

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Новини України вакцина від коронавірусуМаксим Степанов
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