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Україна в рамках COVAX отримала холодильники для зберігання вакцини Pfizer

Автор: Валерія Поліщук

Україна на цьому тижні отримала три морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer при ультранизьких температурах. Холодильники були отримані в рамках глобального механізму COVAX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Морозильні камери з діапазоном температур від -40 до -86 градусів виробництва Vestfrost, Данія, будуть встановлені на складі ДП "УкрМедПостач" Міністерства охорони здоров'я України.

Так, отримання додаткових морозильників дозволить збільшити потужності України зі зберігання вакцини Pfizer.

"Ультрахолодові морозильники для вакцини допоможуть нам надійно зберігати цю вакцину і захищати все більше українців від небезпечного COVID-19", - заявив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

При цьому він додав, що в найближчі місяці очікується щотижнева поставка вакцин Pfizer.

Ультрахолодові морозильники для вакцин доставив в Україну ЮНІСЕФ.

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