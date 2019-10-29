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Україна проведе навчання з ракетними стрільбами на кордоні з Кримом

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 14:28
Україна проведе навчання з ракетними стрільбами на кордоні з Кримом
Фото: Україна проведе навчання з ракетними стрільбами (командування повітряних сил ЗСУ facebook)

У Херсонській області починаються стрільби зенітних ракетних комплексів

На Державному випробувальному полігоні Збройних Сил України "Ягорлик" з 31 жовтня по 4 листопада пройдуть тактичні навчання з бойовою стрільбою із зенітних ракетних комплексів "Бук М1", С-300ПТ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування повітряних сил ЗС України.

Повідомляється, що стрільби пройдуть в акваторії Чорного моря біля узбережжя Херсонської області.

"З 31 жовтня по 4 листопада 2019 року на Державному випробувальному полігоні Збройних Сил України "Ягорлик" відбудуться тактичні навчання з бойовою стрільбою з підрозділами ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольні льотні випробування ракет до зенітних ракетних комплексів С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 та визначальні відомчі випробування зенітного ракетного комплексу С-125-2Д1", - йдеться у повідомленні

Як зазначається, з метою дотримання заходів безпеки через голів сільських рад попереджено населення навколишніх сіл про заборону перебування на території полігону і про порядок дій при знаходженні (після стрільб) уламків ракет або БПЛА.

Нагадаємо, в румунських територіальних і міжнародних водах Чорного моря проходять навчання країн Північноатлантичного альянсу НАТО Storm Fall 2019.

Також РБК-Україна повідомляло, що країни-члени Північноатлантичного Альянсу провели секретні військові навчання, в рамках яких відпрацювали використання ядерної зброї.

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