Україна також просила бойовиків віддати рештки військового, але отримала відмову, - Гармаш

За словами Гармаша, окупанти попросили віддати рештки бойовика його матері, яка перебуває на останній стадії онкології та "хоче померти, похоронивши сина".

"І ми пообіцяли опрацювати це питання, попросивши натомість останки іншого сина, іншої матері, що живе по "цей бік". Не буду називати його ім'я, щоб не травмувати рідних. Однак, в результаті, не відразу, через кілька днів, але на нашу "добру волю" нам відповіли відмовою", - розповів він.

Як зазначив Гармаш, в української сторони був вибір: теж відмовити або дати матері поховати сина.

"Ми віддали. Ми не повинні і не будемо уподібнюватися нелюдам, які утримують в заручниках на окупованій території не тільки живих, але і мертвих", - наголосив представник української делегації.