Україна проходить пік COVID. Вперше за три місяці виписок з лікарень більше, ніж госпіталізацій

За словами Ляшка, до лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують.

"Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих", - повідомив він.

Ляшко повідомив, що стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.

"Проте, це ще не повна перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень", - заявив він.