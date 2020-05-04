Україна проходить по м'якому сценарію першу хвилю коронавірусу, - Шмигаль

Україна проходить по м'якому сценарію першу хвилю коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль також закликає дотримуватись карантину.

"Проходимо по м'якому сценарію першу хвилю цієї епідемії", - заявив він.

Нагадаємо, в цілому по Україні на 4 травня підтверджено 12 331 випадок коронавірусу, в тому числі 418 - за останню добу. При цьому зафіксовано 303 летальні випадки, вилікувалися понад 1 600 пацієнтів.

Раніше експерти з Національної академії наук зробили прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні, в якому говориться, що пік нових випадків COVID-19 орієнтовно припаде на 2-5 травня, а пік смертей - на 3-10 травня.

Також український уряд планує починати знімати карантин в Україні з 11 травня, але за умови зменшення кількості заражених коронавірусом. Хоча карантин в країні обіцяють продовжити до 22 травня.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція зафіксувала порушення в гіпермаркетах і ресторанах під час карантину.