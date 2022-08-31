RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна застосовує тактику "тисячі порізів" у війні з Росією: що це означає

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники знищують тилове забезпечення російських військ, аби змусити їх пересувати свої резерви по всій лінії фронту, 1300 кілометрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українські військові здійснюють наступ не лише на півдні, а по всій лінії фронту. Так, контрнаступ здійснюється на Мелітопольському, Харківському напрямках, а також йде активна оборона на Донецько-Луганському напрямку.

За його словами, на півдні просто збільшилась кількість потенційно високоточних обстрілів логістично-тилової інфраструктури російської армії.

Подоляк підкреслив, що українські бійці активно задіюють HIMARS та інші системи MLRS для того, щоб руйнувати тилове забезпечення окупантів - склади, паливні бази, оперативно-тактичні штаби, і поступово відтісняти загарбників з території України.

"Для чого ми робимо цю тактику "тисячі порізів" для російської армії? Тому що вони мають панічно пересувати свої резерви по всій лінії фронту, по всіх 1300 кілометрах", - сказав він.

Нагадаємо, за даними The Insider, до кінця цього року у окупантів можуть закінчитися майже всі снаряди, артилерія і бронетехніка.

Раніше ГУР зазначило, що у Росії залишилося 45% з тих ракет, які у неї були до початку війни з Україною. Високоточна зброя у них вже на межі.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ПодолякВійна Росії проти України