Україна застосовує тактику "тисячі порізів" у війні з Росією: що це означає
Українські захисники знищують тилове забезпечення російських військ, аби змусити їх пересувати свої резерви по всій лінії фронту, 1300 кілометрах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що українські військові здійснюють наступ не лише на півдні, а по всій лінії фронту. Так, контрнаступ здійснюється на Мелітопольському, Харківському напрямках, а також йде активна оборона на Донецько-Луганському напрямку.
За його словами, на півдні просто збільшилась кількість потенційно високоточних обстрілів логістично-тилової інфраструктури російської армії.
Подоляк підкреслив, що українські бійці активно задіюють HIMARS та інші системи MLRS для того, щоб руйнувати тилове забезпечення окупантів - склади, паливні бази, оперативно-тактичні штаби, і поступово відтісняти загарбників з території України.
"Для чого ми робимо цю тактику "тисячі порізів" для російської армії? Тому що вони мають панічно пересувати свої резерви по всій лінії фронту, по всіх 1300 кілометрах", - сказав він.
Нагадаємо, за даними The Insider, до кінця цього року у окупантів можуть закінчитися майже всі снаряди, артилерія і бронетехніка.
Раніше ГУР зазначило, що у Росії залишилося 45% з тих ракет, які у неї були до початку війни з Україною. Високоточна зброя у них вже на межі.
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