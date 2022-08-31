Україна застосовує тактику "тисячі порізів" у війні з Росією: що це означає

Українські захисники знищують тилове забезпечення російських військ, аби змусити їх пересувати свої резерви по всій лінії фронту, 1300 кілометрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українські військові здійснюють наступ не лише на півдні, а по всій лінії фронту. Так, контрнаступ здійснюється на Мелітопольському, Харківському напрямках, а також йде активна оборона на Донецько-Луганському напрямку.

За його словами, на півдні просто збільшилась кількість потенційно високоточних обстрілів логістично-тилової інфраструктури російської армії.

Подоляк підкреслив, що українські бійці активно задіюють HIMARS та інші системи MLRS для того, щоб руйнувати тилове забезпечення окупантів - склади, паливні бази, оперативно-тактичні штаби, і поступово відтісняти загарбників з території України.

"Для чого ми робимо цю тактику "тисячі порізів" для російської армії? Тому що вони мають панічно пересувати свої резерви по всій лінії фронту, по всіх 1300 кілометрах", - сказав він.